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بالتفاصيل.. خطة السكة الحديد لتوفير قطارات ومقاعد إضافية للركاب في عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. خطة السكة الحديد لتوفير قطارات ومقاعد إضافية للركاب في عيد الفطر

03:10 م السبت 17 يونيو 2017

بالتفاصيل.. خطة السكة الحديد لتوفير قطارات ومقاعد إضافية للركاب في عيد الفطر

خطة السكة الحديد

كتب- عبدالله قدري:

أعلن المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدًا أنه مستمر في العمل طوال أيام العيد للإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات بالجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إنهم نجحوا هذا العام في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر، والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتًا إلى أن الهيئة سوف تبدأ اعتبارا من غدًا الاحد 18 يونيو بتشغيل قطارات إضافية، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلي.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميًا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم.

وأشار شوشة، إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية، وتشمل: تشغيل 10 قطارات إضافية (عدد 6 قطارات مكيفة+ عدد 4 قطارات غير مكيفة)، بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالي 50 عربة إضافية في الفترة من 18 يونيو إلى 4 يوليو 2017 (خلال إجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالي 33.455 مقعد إضافي لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء، وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، منها: منع بيع أكثر 4 تذاكر لأي شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومي، مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر؛ لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلي يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.

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