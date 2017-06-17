«قنابل موقوتة».. أندية مهددة برحيل نجومها مجانًا بـ«البريميرليج»

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مع إقتراب الموسم الجديد من بدايته في الدوريات الأوروبية، وبالتحديد الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، فإن بعض اللاعبين يواجهون مستقبل محدود أو غير معلوم بعد بداية هذا الموسم.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد لاعبين كُثر بنهاية الموسم القادم، ولم تحدد أنديتهم بعد هل ستجدد عقودهم أم لا، خاصة وأن بعضهم قدم أداءا سيئا الموسم الماضي، والبعض الآخر أصبح سنه عائقا على ناديه.

في التقرير التالي نستعرض أبرز اللاعبين المتواجدين في فرق «البريميرليج» والتي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم القادم 2018:-

كريستال بالاس

يبدو أن فريق كريستال بالاس دائما ما يؤخر أمر تجديد العقود، لأن الفريق أصبح لديه 12 لاعبا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، يعد أبرزهم: يوهان كاباي، جيمس ماك أرثر، باكاري ساكو، هيرام بواتينج.. إلخ.

آرسنال

لم يختلف حال آرسنال كثيرا عن كريستال بالاس، حيث ينتظر الجانرز إنتهاء عقد 11 لاعب الموسم القادم، يعد أبرزهم: أليكسس سانشيز، والذي تلقى بالفعل عروضا من أندية اخرى لضمه، إلى جانب مسعود أوزيل، وآرون رامسي، جاك ويلشير، المعار إلى بورنموث، أليكس أوكسليد تشامبرلين، وسانتي كازورلا المصاب منذ بداية الموسم الماضي، كيران جيبز، وبير ميرتساكر.

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد واجه هذا الموسم إنتهاء عقد مهاجمه الاول زلاتان إبراهيموفيتش، ولم يجدد الفريق للاعب، وهو الأمر الذي تحتم على اللاعب السويدي إيجاد وجهة جديدة للموسم القادم.

في حين أن الموسم القادم سيواجه سيكون مانشستر أمام عقبة أكبر وهي خطر إنتهاء عقود 10 لاعبين، هم: خوان ماتا، أندير هيريرا، ديلي بليند، لوك شاو، مروان فيلايني، أشلي يونج، عدنان يونزاي، سيرجيو روميرو، مايكل كاريك، وسام جونستون.

ستوك سيتي

فريق الخزافين والذي يلعب له رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، يملك 8 لاعبين بين صفوف تنتهي عقودهم بنهاية 2018، وهم: جوناثان والترز، ريان شاوكروس، مامي ديوف، جلين جونسون، جلين ويلان، بيتر كراوتش، فيل باردسلي، وجيكوب هاوجارد.

وست بروميتش ألبيون

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يملك وست بروميتش 8 لاعبين من نفس النوعية أيضا، أولهم هو المدافع كبير السن والمتألق خلال الموسم الماضي، جاريث ماكأولي، إلى جانب كريج داوسون، وكريس برانت الذي تلقى عدة عروض هذا الموسم للمغادرة، وجيمس موريسون، كلاديو ياكوب، كالوم ماكمانمان، هال روبنسون كانو، وبواز مايهل.

إيفرتون

إيفرتون لديه 7 لاعبين كقنابل موقوت للموسم القادم، وهم صانع الألعاب روس باركلي، أرون لينون، جويل روبلز، أيدن ماكجيدي، فيل جاجيلكا، جاريث باري، وماثيو بينجنتون.

تشيلسي

بطل البريميرليج للموسم النصرم، لم يبرم أي تعاقدات في الميركاتو الحالي، ولكنه بالطبع سيحاول إغراء لاعبيه للبقاء، إلا من ظن المدرب أنطونيو كونتي أنه يجب عليه الرحيل.

ويمتلك تشيلسي 5 لاعبين تنتهي عقودهم الموسم القادم، وهم: ناثنيال شالوباه، لويس ريمي، توماس كالاس، لوكاس بيازون، وإدواردو.

ليستر سيتي

بطل البريميرليج الموسم قبل الماضي، والذي حقق المعجزة على يد كلاوديو رانييري المُقال، سيواجه الموسم القادم إنتهاء عقود 5 لاعبين هم: روبرت هاث، ليوناردو أولوا، توم لورنس، ماتي جيمس، وبين هامر.

مانشستر سيتي

ويبدو أن مانشستر سيتي قد حصن فريقه جيدا ضد إنتهاء العقود المفاجئ، حيث أصبح لاعبان فقط هم المقرر لهم إنتهاء عقودهم الموسم القادم، هم فيرناندينهو، وألكسندر كولاروف.

ليفربول

ليفربول أيضا كان ذكيا مع لاعبيه، فيما عدا الألماني إيمري كان والذي ينتهي عقده في2018، وفي ظل العروض المنهالة على اللاعب فإن مستقبله لم يعد محسوما بعد، ولكن سيكون ليورجن كلوب مدرب الريدز الكلمة العليا في نهاية الأمر.