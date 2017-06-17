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حازم إمام: تعديل في قوائم الأندية وعودة الاستبدال

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حازم إمام: تعديل في قوائم الأندية وعودة الاستبدال حازم إمام: تعديل في قوائم الأندية وعودة الاستبدال

التحرير

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كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قوائم الأندية في الموسم الجديد، ستضم 25 لاعبًا، على أن يتم مناقشة فكرة إضافة 5 لاعبين آخرين من الشباب في اجتماع مجلس الجبلاية اليوم.

وقال الثعلب الصغير لـ «التحرير»، إن الاتحاد سيمنح الأندية فرصة ضم أي عدد من اللاعبين لكن يتم قيد 25 فقط مع فتح الإعارات، وعدم احتفاظ اللاعبين المعارين بمقاعد في قوائم الأندية المُعارين منها.

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فيما أكد عضو اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية قرر تطبيق نظام الاسبتدال في الدوري خلال الموسم المقبل، وقال إن تطبيق النظام من بداية الموسم سيكون أفضل كثيرًا من تطبيقه بشكل مفاجئ في وسط الموسم وهو ما سبق وأن اعترض عليه في الموسم الحالي وسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس الإدارة.

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التحرير

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