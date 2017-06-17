تعرف على سر مشاركة «إكرامي» أمام تونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت «التحرير»، سر مشاركة شريف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر، في مباراة الفراعنة أمام تونس بتصفيات أمم أفريقيا.

ورأى جهاز المنتخب أن الاعتماد على عصام الحضري بشكل أساسي وباستمرار، في وجود حراس شباب مثل أحمد الشناوي وشريف إكرامي سيؤثر في معنوياتهما بالسلب.

شاهد أيضا

كما أن إكرامي ظهر بشكل جيد مع الأهلي في الدوري الفترة الأخيرة، وكان يستحق المشاركة، كما أن عصام الحضري سيأتي يوم وينهي مسيرته، وبالتالي لابد أن يكون لدى الجهاز الفني بدائل قادرة على اللعب في اي ظروف صعبة.

ويذكر أن المنتخب قد تلقى الهزيمة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينه وبين نظيره التونسي يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2019.