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تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 من "أولتراس أهلاوي" لـ15 يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 من "أولتراس أهلاوي" لـ15 يوليو

02:37 م السبت 17 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:
قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة "أولتراس أهلاوي" على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في إحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد فبراير الماضي، لجلسة 15 يوليو المقبل، للاطلاع.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في وقت سابق، ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وقدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم المحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوي"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.

كانت مباحث غرب القاهرة ألقت القبض على المتهمين في يناير الماضي، بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأمن الوطني التي أكدت تخطيط الشباب للتجمهر والتظاهر لإحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد، وتخطيطهم لارتكاب أعمال عنف، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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