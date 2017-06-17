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استغاثة لوزير الخارجية من أسرة سيدة مفقودة في حريق "برج لندن"

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مصراوي Masrawy

استغاثة لوزير الخارجية من أسرة سيدة مفقودة في حريق "برج لندن"

02:42 م السبت 17 يونيو 2017

أسوان: إيهاب عمران

وجهت أسرة السيدة المصرية "رانيا إبراهيم" بأسوان، إحدى المفقودات هي ونجلتيها داخل البرج السكني في لندن، الذي تعرض لحريق ضخم الأربعاء الماضي، استغاثات للحكومة المصرية ووزير الخارجية السفير سامح شكري، للتواصل معهم لإطلاعهم على آخر تطورات موقف أبنتهم المفقودة في حريق برج لندن.

وقال عمار العيسوي نجل شقيقة السيدة "رانيا إبراهيم"، إن خالته نشرت لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاستغاثة أثناء الحريق الذي شب داخل البرج السكني، حيث كانت تتواصل خلاله مع شقيقها في أسوان، عبرت خلال رسالتها عبر الفيديو الذي نشره عدد من أفراد العائلة على صفحاتهم الشخصية، عن خوفها، لأن البرج كله كان يحترق، مع ترديدها الشهادتين وبعض الأدعية، وبعدها انقطع الاتصال بها بشكل كامل.

مشيرًا إلى أن سبب تواجدها في لندن، هو ارتباط زوجها بالعمل هناك، وأنها كانت برفقة نجلتيها وقت الحادث، وأن زوجها كان في الوقت ذاته في أسوان، حيث كان من المقرر له أن يلحق بالأسرة في لندن يوم 20 رمضان.

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