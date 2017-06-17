استغاثة لوزير الخارجية من أسرة سيدة مفقودة في حريق "برج لندن"
استغاثة لوزير الخارجية من أسرة سيدة مفقودة في حريق "برج لندن"
02:42 م السبت 17 يونيو 2017
أسوان: إيهاب عمران
وجهت أسرة السيدة المصرية "رانيا إبراهيم" بأسوان، إحدى المفقودات هي ونجلتيها داخل البرج السكني في لندن، الذي تعرض لحريق ضخم الأربعاء الماضي، استغاثات للحكومة المصرية ووزير الخارجية السفير سامح شكري، للتواصل معهم لإطلاعهم على آخر تطورات موقف أبنتهم المفقودة في حريق برج لندن.
وقال عمار العيسوي نجل شقيقة السيدة "رانيا إبراهيم"، إن خالته نشرت فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاستغاثة أثناء الحريق الذي شب داخل البرج السكني، حيث كانت تتواصل خلاله مع شقيقها في أسوان، عبرت خلال رسالتها عبر الفيديو الذي نشره عدد من أفراد العائلة على صفحاتهم الشخصية، عن خوفها، لأن البرج كله كان يحترق، مع ترديدها الشهادتين وبعض الأدعية، وبعدها انقطع الاتصال بها بشكل كامل.
مشيرًا إلى أن سبب تواجدها في لندن، هو ارتباط زوجها بالعمل هناك، وأنها كانت برفقة نجلتيها وقت الحادث، وأن زوجها كان في الوقت ذاته في أسوان، حيث كان من المقرر له أن يلحق بالأسرة في لندن يوم 20 رمضان.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع طفلين "توأم" في حريق بالسويس
-
السيطرة على حريق بمصنع أحذية في شبرا الخيمة
-
تخصيص 268 مسجدًا للاعتكاف في المنوفية
-
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. "أم مصطفى" سكندرية في مهنة الرجال.. "حدّادة" وزوجة وطالبةأخبار
-
بالفيديو :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجةهو وهي
-
عبد الحفيظ يتحدث عن ملف الراحلين.. والتعاقدات الجديدةرياضة
-
السعودية تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبداللهأخبار
-
مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبيرياضة
-
"عيال موزة" تشعل "خناقة بالأيدي" بين وفدي قطر والسعودية داخل مقر اتحادأخبار