المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

كتبت- نسمة فرج:

يبدأ متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير في الثالث من يوليو القادم، دورة تعليمية للأطفال لتعليم اللغة الفرنسية، في إطار سلسلة برامج تعليم اللغات التي يقدمها للأطفال خلال الإجازة الصيفية.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن هذه الدورة واحدة من عدد الدورات والأنشطة التي يقيمها المتحف المصري، وعدد كبير من المتاحف المصرية خلال فترة الصيف للأطفال، الأمر الذي يأتي في إطار الخطة التي وضعها قطاع المتاحف لربط الطفل المصرى بالمتاحف، حيث تقيم المتاحف مجموعة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية للأطفال باعتبارها أحد أهم المؤسسات التعليمية والثقافية بالدولة.

وأكدت إلهام صلاح الدين، أن إقامة مثل هذه الدورات يعمل بشكل كببر فى ربط الطفل بالمتحف وخلق جيل جديد يعي قيمة المتاحف ويحرص على الحفاظ على آثاره وحضارته.

فيما أوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى، أن دورة تعليم اللغة الفرنسية المقرر إقامتها بالمتحف ستستمر لمدة شهر ويتم خلالها تعليم مبادئ اللغة الفرنسية من خلال عرض عدد من المصطلحات الأثرية باللغة الفرنسية لمقتنيات المتحف بالإضافة إلى تقديم عدد من الأنشطة التعليمة التفاعلية الفنية والثقافية باللغة الفرنسية، وعدد من المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف باللغة الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحف بدأ في تسجيل البيانات الخاصة لراغبي الاشتراك في هذه الدورة من خلال إرسال رسالة خاصة على الصفحة الرسمية للمتحف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم الطفل وسنه، علما بأن الدورة ستكون للأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 5:8 سنوات.