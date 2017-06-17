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بعد انتقالها لـ«بيجو».. «أوبل» تطرح 7 موديلات جديدة هذا العام

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بعد انتقالها لـ«بيجو».. «أوبل» تطرح 7 موديلات جديدة هذا العام بعد انتقالها لـ«بيجو».. «أوبل» تطرح 7 موديلات جديدة هذا العام

التحرير

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أعلنت شركة "أوبل" الألمانية أنها ستقوم بإصدار 7 موديلات جديدة خلال عام 2017 الجاري، وذلك ضمن خطتها التسويقية الجديدة عقب الانضمام فعليًا لشركة "بيجو – ستروين".

وبحسب موقع "إنفرا ستراكتشرني"، فإن الشركة الألمانية تخطط لتطوير شامل في الإصدارات الحالية بالأسواق العالمية، مع إعادة طرح بعضها بشكل وأداء مغايرين.

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ومن المتوقع أن تركز "أوبل" بشكل رئيسي على الإصدارات التي تنتمي لطراز المركبات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” و"كروس أوفر"، خاصة وأن تلك الطُرز باتت تتمتع بجانب كبير من الشعبية على مستوى الأسواق العالمية.

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التحرير

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