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وزير الخارجية الإيراني يبدأ غدا الأحد جولة في شمال أفريقيا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني يبدأ غدا الأحد جولة في شمال أفريقيا

02:31 م السبت 17 يونيو 2017

وزير الخارجية الإيراني يبدأ غدا الأحد جولة في شمال أفريقيا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب ا):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بان الوزير محمد جواد ظريف سيبدأ، غداً الأحد، جولة في شمال أفريقيا تشمل الجزائر وموريتانيا وتونس.

وقال قاسمي، في تصريح له، اليوم السبت إنه خلال الزيارة التي تستغرق يومين وتأتي تلبية لدعوات رسمية، سيلتقي ظريف نظراءه فضلا عن رؤساء الجمهورية في الدول الثلاث الجزائر وموريتانيا وتونس، بحسب وكالة أنباء فارس.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهدف من هذه الجولة هو تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الدول.

وأضاف " التشاور حول تطورات المنطقة ومنها سورية وقضايا الخليج الفارسي تعد من محاور المحادثات التي ستجري خلال الزيارة".

وأوضح قاسمي أن تطورات المنطقة تستلزم المزيد من التضامن بين الدول الإسلامية وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أنه على هذه الدول ابداء المزيد من الوحدة والتضامن أمام أصحاب النوايا السيئة ومثيري التفرقة.

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