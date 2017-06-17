ننشر الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني في الأقصر
ننشر الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني في الأقصر
02:30 م السبت 17 يونيو 2017
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الأقصر – محمد محروس:
أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، موافقة محمد بدر محافظ الأقصر على قرارت المديرية الخاصة بتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2016/ 2017 للعام الدراسى 2017/ 2018 .
وقال بخيت إن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بمحافظة الأقصر، بلغ 205 درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة "فصول الخدمات" بلغ 150 درجة.
وأشار بخيت إلى أنه من المقرر أن يتم قبول نسبة 12.5%، من الطلاب الأقل مجموعًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في مرحلة ثانية للتنسيق بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للإعدادية العامة، حسب القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2015، كما أنه سيتم مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة إلى أخرى في نفس عام التقديم، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة بالمدارس الفنية حسب محل إقامة ولي الأمر وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة.
كما سيتم القبول بالمدرسة الثانوية الفندقية بالأقصر، ومدرسة إسنا الفنية، للشؤون الفندقية والخدمات السياحية بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة.
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