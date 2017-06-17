أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

النائب محمد فؤاد لـ مصراوي: لن أتراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النائب محمد فؤاد لـ مصراوي: لن أتراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان

02:20 م السبت 17 يونيو 2017

النائب محمد فؤاد لـ مصراوي: لن أتراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إنه لا نية لديه للعدول عن الاستقالة التي قدمها على خلفية موقفه المعارض لمجلس النواب من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع "تيران وصنافير"، التي وافق عليها البرلمان الأربعاء الماضي.

وقال فؤاد- في تصريح لمصراوي، السبت- إنه لخّص مسببات الاستقالة في ثلاث ورقات، وينتظر البت في قبولها، مضيفًا: "الأمر لن يطول كثيرًا".

كان محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، قد أعلن عن استقالته من البرلمان. وجاء في نصها: "السبب في تقديمها لما لمسته من انتقاص الدور التشريعي والرقابي للنواب كممثلين عن الأمة، وتعطيل الحقوق الرقابية والتشريعية داخل المجلس".

كما اعترض فؤاد على طريقة إدارة جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، لافتًا إلى أنها حققت للحكومة الموافقة على الاتفاقية في أقل من أسبوع، وهو ما لم تستطع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء- على حد تعبيره-.

وأنهى فؤاد نص استقالته، قائلًا: "احترم نفسي ومن أمثلهم وأترك المجال لشخص آخر أفضل مني، فالمنصب ليس مغنمًا أو جائزة مالم يكن فاعلًا وخادمًا لهذا الشغب، وهو ما لا تكفله لي الظروف في الوضع الحالي".

وكان حزب الوفد، أصدر بيان أكد فيه أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية، ما يلزم والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقا لنص المادة 151 من الدستور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب رئيس

    نائب رئيس "دعم مصر" عن "تيران وصنافير": ليس كل ما يعرف يُقال

    أخبار
  • سعد عبد الحفيظ: بلاغ ضد وزير الداخلية بعد احتجاز 4 صحفيين

    سعد عبد الحفيظ: بلاغ ضد وزير الداخلية بعد احتجاز 4 صحفيين

    أخبار
  • وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن

    وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعة

    أخبار
  • تنويه: النائب إبراهيم حمودة وسعد الجمال لم يوافقا على اتفاقية

    تنويه: النائب إبراهيم حمودة وسعد الجمال لم يوافقا على اتفاقية "تيران

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو :تعرف على

    :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجةهو وهي

  • مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبي

    مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبيرياضة

  • وكالة: مصر ترفض تواجد محققين إيطاليين خلال تحقيقات

    وكالة: مصر ترفض تواجد محققين إيطاليين خلال تحقيقات "ريجيني"أخبار

  • سكاي نيوز: قطر متورطة بمحاولة اغتيال

    سكاي نيوز: قطر متورطة بمحاولة اغتيال "مبارك" في أديس أباباأخبار

  • الصحة تُحذر من تناول عقار

    الصحة تُحذر من تناول عقار "نفسي" غير مطابق للمواصفاتأخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "أم مصطفى" سكندرية في مهنة الرجال.. "حدّادة" وزوجة وطالبةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية