النائب محمد فؤاد لـ مصراوي: لن أتراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إنه لا نية لديه للعدول عن الاستقالة التي قدمها على خلفية موقفه المعارض لمجلس النواب من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية "تيران وصنافير"، التي وافق عليها البرلمان الأربعاء الماضي.

وقال فؤاد- في تصريح لمصراوي، السبت- إنه لخّص مسببات الاستقالة في ثلاث ورقات، وينتظر البت في قبولها، مضيفًا: "الأمر لن يطول كثيرًا".

كان محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، قد أعلن عن استقالته من البرلمان. وجاء في نصها: "السبب في تقديمها لما لمسته من انتقاص الدور التشريعي والرقابي للنواب كممثلين عن الأمة، وتعطيل الحقوق الرقابية والتشريعية داخل المجلس".

كما اعترض فؤاد على طريقة إدارة جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أنها حققت للحكومة الموافقة على الاتفاقية في أقل من أسبوع، وهو ما لم تستطع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء- على حد تعبيره-.

وأنهى فؤاد نص استقالته، قائلًا: "احترم نفسي ومن أمثلهم وأترك المجال لشخص آخر أفضل مني، فالمنصب ليس مغنمًا أو جائزة مالم يكن فاعلًا وخادمًا لهذا الشغب، وهو ما لا تكفله لي الظروف في الوضع الحالي".

وكان حزب الوفد، أصدر بيان أكد فيه أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية، ما يلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقا لنص المادة 151 من الدستور.