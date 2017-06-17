سائق قطار يعثر على طفل حديث الولادة أمام منزله في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عثر سائق قطار، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على طفل حديث الولادة، مُلقى أسفل منزله بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور "السيد فتحي السيد عبده سلمة" 37 عامًا، سائق قطار، مُقيم بقرية "الزقازيق البحري" التابعة لدائرة قسم ثان الزقازيق، بالعثور على طفل حديث الولادة أسفل منزله.

وتبين أن الطفل ذكر، حديث الولادة، حيث أن الحبل السري به مشبك طبي، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإيداعه بحضانة مستشفى بلبيس العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 947 / 10 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2017.