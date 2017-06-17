سائق قطار يعثر على طفل حديث الولادة أمام منزله في الشرقية
سائق قطار يعثر على طفل حديث الولادة أمام منزله في الشرقية
02:23 م السبت 17 يونيو 2017
العثور على طفل - ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب
عثر سائق قطار، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على طفل حديث الولادة، مُلقى أسفل منزله بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور "السيد فتحي السيد عبده سلمة" 37 عامًا، سائق قطار، مُقيم بقرية "الزقازيق البحري" التابعة لدائرة قسم ثان الزقازيق، بالعثور على طفل حديث الولادة أسفل منزله.
وتبين أن الطفل ذكر، حديث الولادة، حيث أن الحبل السري به مشبك طبي، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإيداعه بحضانة مستشفى بلبيس العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 947 / 10 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على صاحب مكتب مقاولات هارب من "المؤبد" في سوهاج
-
سمسار وطالب يطعنان موظفا في القليوبية
-
عامل يطعن نقاشا بسبب "حساب المشاريب" في القليوبية
-
تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته 15 يوما في السويس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
السعودية تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبداللهأخبار
-
مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار
-
السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان، فباعتها في الأسواقأخبار
-
الصحة تُحذر من تناول عقار "نفسي" غير مطابق للمواصفاتأخبار
-
السعودية والإمارات والبحرين: اتخذنا كافة الإجراءات لمراعاة الجوانبأخبار
-
بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار