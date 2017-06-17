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تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل "مُجند مدينة نصر" لـ14 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل "مُجند مدينة نصر" لـ14 أكتوبر

02:09 م السبت 17 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المستشار "حسام.ش" في القضية رقم 24999 لسنة 2017، والمتهم فيها بقتل المجند مؤمن سعد محمد، بمدينة نصر، لجلسة 14 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع والاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار، ومحمد عبد الحكيم، وأمانة سر شريف محمد علي وحسن منصور.

طالب المحاميان محسن عادل ومحمد حسيب، دفاع المجني عليه، خلال الجلسة، بالادعاء مدنيا ضد المتهم، وتعديل القيد والوصف بإدخال متهم جديد في القضية وهو "علي" نجل المتهم، بتهمة ضرب المجني عليه قبل مقتله.

وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مع التعهد بحضوره الجلسات القادمة، كما طلب التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، وأبدى استعداده للتصالح.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "حسام.ش"، مستشار بالمحكمة الاقتصادية، قتل المجني عليه مؤمن سعد محمد عمدًا بغير سبق إصرار وترصد، بأن أشهر في مواجهته سلاحًا ناريًا "مسدس" مرخص له بحمله، وأطلق منه عيارًا ناريًا استقر بصدره قاصدًا من ذلك إرهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 234 فقرة من قانون العقوبات.

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