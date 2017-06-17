أغرب 10 استخدامات غير تقليدية لـ "معجون الأسنان"
أغرب 10 استخدامات غير تقليدية لـ "معجون الأسنان"
02:06 م السبت 17 يونيو 2017
استخدامات غير تقليدية لمعجون الأسنان
بالنسبة للكثيرين يقتصر استخدام معجون الأسنان على تنظيف الأسنان والمساعدة على تبييضها فقط، لكن هناك استعمالات أخرى يمكن أن تكون "غريبة" لمعجون الأسنان. هل تعرف ما هي؟
يستخدم كثيرون معجدون الأسنان لتنظيف أسنانهم فقط، لكن له استعمالات مفيدة أخرى وقد تكون غريبة، تعرفوا عليها فيما يلي:
- القليل من معجون الأسنان يخلص اليدين من رائحة البصل أو الثوم.
- مادة رخيصة لتلميع الحلي بالفرشاة ثم غسلها وتجفيفها.
- إزالة آثار الايتخدام عن النظارة الشمسية.
- يخلص الوجه من الحبوب المزعجة
- تنظيف زجاجة حليب الأطفال وجعل رائحتها منعشة
- مسح الرسومات بالأقام الملونة عن الجدران
- تنظيف الأظافر وتلميعها
- إزالة البقع عن أسطح الموائد الخشبية
- إزالة البقع العنيدة عن السجاد بتنظيفها بالمعجون والفرشاة
- إعادة لمعان أركان الحمام القريبة من مكان الاستحمام.
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