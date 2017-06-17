ضرب بـ«القفا» و«تلميحات خارجة».. 5 إهانات واجهتها «مساعدة رامز جلال»

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كعادة برامج رامز جلال كل عام يستعين بإحدي الفتيات التي يعمل أغلبهن في مجال عروض الأزياء لتنفيذ المقلب وإيهام الضيوف بخطورة الموقف بخوفهن وصراخهن أثناء المقلب، واستعان "رامز" هذا العام بعارضة أزياء مصرية تدعي "موني هلال"، ويعتبر برنامج "رامز تحت الأرض" هو أول ظهور لها على شاشة التليفزيون.

على الرغم أن "موني" ليست الوحيدة التى استعان بها "رامز" هذا العام فإنها حازت على اهتمام من قبل المتابعين للبرنامج، بسبب أكثر من موقف "محرج" تعرضت فيه للضرب والإهانة من قبل الضيوف، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى.



ريهام سعيد

إهانة بالغة تعرضت لها "موني" في حلقة الإعلامية ريهام سعيد، التى انفعلت عليها بشدة أكثر من مرة بعد محاولات كثيرة منها للفرار بعد مشاهدة السحلية، وصل إلى حد ضربها بـ"القفا".

وبعد انتهاء المقلب أول شيء فكرت فيه ريهام سعيد كان الفتاة قائلة: "فين البت الرذلة؟"، واعتبرت أنها انتقمت منها خير انتقام، قائلة: "إديتها حتى قفا".

وعلقت موني هلال على الأمر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "ريهام سعيد قالت عليا بت رذلة.. مع إني كنت لذيذة معاها جدا".

ظافر العابدين

في رد فعل غير متوقع اعتدى الفنان التونسي ظافر العابدين، بالضرب على الفنان رامز جلال، وذلك بعد اكتشافه المقلب، وهو الأمر الذي أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الفتيات، بالصدمة.

كهربا

حالة من الخوف الشديد انتابت لاعب المنتخب والزمالك محمود كهربا، بعد إحساسه بتعرض حياته للخطر، الأمر الذي دفعه لترك الفتاة المشاركة بمقلب رامز لدرجة أنه دفعها ضربًا بالأيدي وتركها دون أن يغيثها أو ينقذها، محاولًا إنقاذ نفسه فقط، قائلًا: "ابعدي عني دلوقتى"، ليرد رامز جلال: "هي دي جدعنة ولاد البلد؟!".

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رامز جلال

لم تسلم "موني" أيضًا من تعليقات رامز المسيئة بعدما سخر منها في حلقة "شاروخان"، بقوله "باقولك إيه يا أخت موني، أنا راضي ذمتك دي بلوزة تقابلي بيها شاروخان، دا انتي لابسه كليم، وبصراحة البنت انتهزت الفرصة وقفشت في إيد الراجل، وانتى ماكنتيش تحلمي تقفشي في إيد حمدي باتشان مش شاروخان، والمطبات دي مش بتاكل معاه".

ناهد السباعي

صعقت الفنانة ناهد السباعي فور رؤيتها "سحلية رامز"، وظهرت على وجهها علامات الرعب والتوتر، ما جعلها تصرخ في وجه موني هلال التى ظلت تصرخ بشدة، ولم تكتف "السباعي" بذلك فقط ولكنها قامت برمي الرمال عليها.