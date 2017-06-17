اتهامات بـ«الشعوذة» و«الانحلال الأخلاقي».. مشاهير أثاروا غضب المغاربة

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بالرغم من العلاقات الطيبة التي تجمع مصر ومغرب، وما يصاحبها من روابط فنية، فإن العديد من الأزمات التي تسبب فيها بعض مشاهير الفن والإعلام المصريين، فتحت نيران وسائل الإعلام المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي على الفنانين المصريين، متهمين إياهم بتعمد الإساءة إلى دولة المغرب، ومطالبين إياهم بالاعتذار عن ذلك.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 5 أزمات أشعلت فتيل الحرب الكلامية بين الإعلام المصري والإعلام المغربي، بسبب تصريحات بعض الفنانين المصريين.

عادل إمام

موجة من الغضب لدى الشعب المغربي أثارها مشهد من مسلسل "عفاريت عدلي علام"، الذي يعرض بشكل حصري على قناة "إم بي سي"، بطولة الزعيم عادل إمام، وهالة صدقي، حيث تضمن المشهد اتهام أحد الدجالين لرجل مغربي من مراكش بصناعة "عمل" لزوجة عادل إمام في المسلسل "حياة"، يستهدف التفريق بينها وبين زوجها، فقال الدجال الذي يجسد دوره الفنان أحمد حلاوة: "إنتي في راجل مغربي من مراكش عملك عمل شديد بالتفريق واستحالة العشرة بينك وبين جوزك.. يعني يقرب منك يشوفك قردة وانتي تقربي منه تشوفيه قرد"، وهو المشهد الذي أثار غضب المغاربة وفق ما أوضح الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة من برنامج "العاشرة مساءً".

يوسف شعبان

وصف الفنان يوسف شعبان شعب المغرب بأن معظمه من "اليهود"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "رولا خرسا"، على قناة "صدى البلد"، حيث قال: "شعب المغرب ده معظمه من اليهود، يعني كل 10 مغاربة هتلاقي منهم 8 يهود.. واليهودي ممكن يدعي تغيير ديانته في سبيل خدمة اليهودية ومصالحها"، وهو التصريح الذي فتح النار على الفنان المصري من جانب الإعلام المغربي، مما اضطره للخروج في تصريحات صحفية لموقع "العربية نت" لتدارك الأزمة قائلًا: "الديانة اليهودية وانتشارها في دولة المغرب ليس أمرا مسيئا إليها، خاصة أن مصر فيها يهود أيضا، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان له جيران يهود، وهو أمر لا توجد فيه أية مشكلة".

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أماني فهمي

اتهمت الإعلامية أماني فهمي، خلال برنامجها المذاع -حينها- على قناة "أون تي في" دولة المغرب بأن اقتصادها قائم على "سوق الدعارة"، وأن ذلك يتنافى مع الحكم الإسلامي الذي سارع الملك هناك إلى تصعيده بعد ثورات الربيع العربي كنوع من الصفقة المسبقة، وهي التصريحات التي تسببت في حدوث أزمة دبلوماسية بين مصر والمغرب، ورغم اعتذار الإعلامية للمغرب حكومة وشعبا، فإن إدارة قناة "أون تي في"، برئاسة رجل الأعمال نجيب ساويرس، قامت بفصلها لتهدئة الرأي العام المغربي، والتخفيف من حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

إلهام شاهين

نقلت جريدة "هسبريس" المغربية الإلكترونية تطاول الفنانة إلهام شاهين على الشعب المغربي بوصفها إياه بـ"الشعب المتخلف"، ونعتها للممثل المغربي "محمد مفتاح" بـ"الإرهابي"، وذلك أثناء فعاليات مهرجان وهران السينمائي.

وأوضح "مفتاح" أن هجوم "شاهين" جاء بعد تصديه لها عندما عارضت تتويج أحد الأفلام السينمائية المغربية وسعت إلى تتويج فيلم مصري، على حد قوله، في لقاء إعلامي على قناة مغربية.

حسن حسني

ظهر الفنان حسن حسني في مقطع فيديو مع الممثل السعودي عبد المجيد الرهيدي، وانطلق الحوار بين الممثلَيْن بحديث "الرهيدي" وهو يتوجه بنظره إلى الكاميرا، ويبدو أن المقطع قد صُور بكاميرا هاتف محمول، وخاطب الفنان المصري بقوله: "يا حاج، أنا عايز أتزوج.. تعبت، أتزوج وأطلع على المغرب آخذ شهر عسل"، ليرد عليه الأخير: "حد يروح مطعم ومعاه ساندويتش؟"، وسرعان ما انتشر ذلك المقطع على الشبكات الاجتماعية، وأثير الجدل حول تشبيه "حسني" لدولة المغرب بـ"مطعم الجنس"، مما أثار الإعلام المغربي عليه فاضطر إلى الخروج والاعتذار.