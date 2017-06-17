نادية هنري تطالب السيسي بعدم التصديق على «تيران وصنافير» وانتظار المنازعة الدستورية

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قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إنها والنواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود يسعون بكل الطرق لوقف تنفيذها، لافتة إلى أن التنازل عن الأرض لا يتم إلا في حالة الحرب أو بالمحاكمات الدولية أو بالاستفتاء الشعبي.

وأشارت في بيان، اليوم، السبت، إلى أن قرار عام 1990 الذي استندت إليه حكومة شريف إسماعيل في تمرير الاتفاقية كأن لم يكن، لأن البرلمان المصري لم يصدق عليه وقتها، ما يجعله مجرد حبر على ورق، لأن دستور 1971 أوجب تصديق البرلمان على مثل هذا القرار بموجب المادة رقم 161.

وأوضحت أن التفريط في ملكية جزيرتي تيران وصنافير جزء من مشروع الناتو العربي، الذي يضم الدول السنية.

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وأضافت أن «إسرائيل لعبت دورا ليس خافيا على أحد في هذه الاتفاقية لما لها من مصلحة استراتيجية في تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وإسرائيل لا زالت تنظر إلى مصر على أنها العدو المحتمل في أي وقت، ومن مصلحتها إبعاد مصر عن مضيق تيران لتبدأ في مشروع نقل الحاويات من إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر الأبيض المتوسط، وهو المشروع الذي يهدد قناة السويس».

وطالبت هنري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا يصدق على الاتفاقية، قبل البت في المنازعة الدستورية.