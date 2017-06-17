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الصناعة تطرح 4 مجمعات صناعية بمحافظة الصعيد

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الصناعة تطرح 4 مجمعات صناعية بمحافظة الصعيد الصناعة تطرح 4 مجمعات صناعية بمحافظة الصعيد

التحرير

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 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، طرح 4 مجمعات صناعية، بنظام المطور الصناعي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسوان، تنفيذًا لخطة إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد.

ولفت الوزير في بيان له أن المجمعات الـ 4 الأولى التي تم طرحها الشهر الماضي وشملت محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط قامت بالفعل 4 شركات مطور صناعي بسحب 7 كراسات شروط، وجاري الرد علي استفساراتها حيث من المقرر بدء تلقي عروض الشركات خلال الشهر المقبل.

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وقال الوزير، إنه سيتم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط والترفيق للمجمعات الأربعة قبل نهاية العام الجاري حيث تصل مساحة المجمع الواحد 300 الف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة.

وقام الوزير بزيارة اليوم لمحافظة المنيا وسلم عقود الأراضي الجديدة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة.

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التحرير

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