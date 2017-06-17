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مصادر: البرلمان يناقش استقالة النائب محمد فؤاد الإثنين

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مصادر: البرلمان يناقش استقالة النائب محمد فؤاد الإثنين مصادر: البرلمان يناقش استقالة النائب محمد فؤاد الإثنين

التحرير

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قالت مصادر برلمانية، اليوم، السبت، إن مجلس النواب يناقش استقالة النائب الوفدي محمد فؤاد في جلسة الإثنين، ومن المقرر أن يحضر النائب ليشرح الأسباب التي دعته لتقديم الاستقالة على الجلسة العامة.

كان مجلس النواب قد تسلم الخميس الماضي استقالة فؤاد، حيث أرسلها النائب في مظروف، تمهيدا لنظرها.

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وجاء في نص الاستقالة أن سببها «انتقاصا لدورهم التشريعي والرقابي كنواب ممثلين عن الأمة محققين آمالهم وطموحاتهم»، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن هناك تعطيلا في «حقوقنا الرقابية والتشريعية وتعطيل للائحة المجلس في العديد من الأمور».

وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعرض رئيس البرلمان الاستقالة خلال 48 من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

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التحرير

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