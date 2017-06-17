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الكدواني لـ«معارضي ترسيم الحدود»: شو إعلامي.. وتحريض على الفوضى

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الكدواني لـ«معارضي ترسيم الحدود»: شو إعلامي.. وتحريض على الفوضى الكدواني لـ«معارضي ترسيم الحدود»: شو إعلامي.. وتحريض على الفوضى

التحرير

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أبدى النائب يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، استغرابه من مواقف النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود، وقال: "لا أدري ما الفائدة من معارضة الاتفاقية".

وأضاف لـ"التحرير" أن كل الإجراءات التي اعتمدنا عليها لمناقشة الاتفاقية سليمة وموسعة وضمت آراء مختلفة، وأقرت اللجنة التشريعية بدستوريتها ولجنة الدفاع بملاءمتها للأمن القومي، وصوت عليها عموم النواب بالجلسة العامة.

وتابع كدواني قائلا: "ادعاءات البطولة الآن ليست في صالح أحد ولن تكون، والتحريض علي التقدم بالاستقالات فيه تعمد لإثارة الفوضي، وكل تلك الاعتراضات من أجل الشو الإعلامي، ويريدون أن يحجزوا لأنفسهم مقاعد في البرلمان المقبل من خلال اللعب على العواطف ودغدغة مشاعر الناس".

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ورأى كدواني "أنه لا يجب أن تصل الأمور إلى حد الدعوة للتظاهر، والانسياق وراء الحماس الزائد والانصياع لمحتكري الوطنية سيضر باستقرار الوطن، وأن الداعين للاحتجاج والاعتراض الآن يقدمون فرصة على طبق من ذهب لأصحاب المخططات وداعمي الإرهاب الذين تحاربهم البلاد الآن وتتصدى لمخططاتهم، مشددا: لن يتم السماح لنجاح أي فعاليات احتجاجية أو مظاهرات، ونتمسك بالاستقرار كخيار لا غنى عنه".

 

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التحرير

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