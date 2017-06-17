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فؤاد بدراوي: اجتماع مع النواب المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير» الإثنين

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فؤاد بدراوي: اجتماع مع النواب المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير» الإثنين فؤاد بدراوي: اجتماع مع النواب المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير» الإثنين

التحرير

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قال النائب فؤاد بدراوى القيادى بحزب الوفد، إنه طلب من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إعطاءه الكلمة، ليوضح أنه تم الزج باسمه فى بعض الكشوف الوهمية التى لا وجود لها بمضبطة المجلس والموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، إلا أنه رفض، ثم طالب الحضور بالتصويت بالوقوف، وحينها ظللت مع الرافضين الجالسين، إلا أن حالة الهرج والمشادات لم تظهر العدد الحقيقى لكلا الطرفين. 

وأوضح بدراوى لـ"التحرير"، أنه اضطر إلى إعلان رفضه، وقام بالتوقيع على مذكرة تكتل "25 -30" بمجلس النواب لتأكيد ذلك. 

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وأشار بدراوى إلى أنه اتفق مع بعض النواب الرافضين للاتفاقية على التجمع يوم الاثنين المقبل قبل الجلسة لمناقشة الخطوة القادمة واتخاذ رأى موحد فى هذا الشأن.

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التحرير

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