صور| تشميع قسم «باطنة مستشفى الحامول» في كفر الشيخ.. وإقالة المدير

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كتب- عمرو الشامي:

قام المستشار شريف زغلول، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة بيلا بكفر الشيخ، وفريق من النيابة الإدارية ببيلا، بتفقد مستشفى "الحامول" المركزى لمتابعة الأداء الطبى داخل المستشفى ومدى توافر الخدمات العلاجية للمرضى، والتأكد من مدى انضباط الأطباء والتزامهم بالتواجد داخل المستشفى ومدى توافر الأدوية والأجهزة الطبية.

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قام فريق النيابة الإدارية بغلق العيادة الخارجية لقسم "الباطنة" بالمستشفى وتشميعها بالشمع الأحمر لمنع التلوث وانتشار الفيروسات بين المرضى داخل القسم، وذلك لعدم نظافة القسم وتردى الأوضاع وسوء الرعاية والمعدات الطبية ووجود أدوية مجهولة المصدر.

كما كشفت معاينة النيابة الإدارية غياب الانضباط الإدارى بمستشفى الحامول، تبين انصراف 35 طبيبًا و10 ممرضات دون إذن، كما كشفت المعاينة سوء الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى، وأصدرت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارها بإقالة مدير مستشفى الحامول المركزى من منصبه.