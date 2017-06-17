أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| تشميع قسم «باطنة مستشفى الحامول» في كفر الشيخ.. وإقالة المدير

Google+ Print
صور| تشميع قسم «باطنة مستشفى الحامول» في كفر الشيخ.. وإقالة المدير صور| تشميع قسم «باطنة مستشفى الحامول» في كفر الشيخ.. وإقالة المدير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- عمرو الشامي:

قام المستشار شريف زغلول، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة بيلا بكفر الشيخ، وفريق من النيابة الإدارية ببيلا، بتفقد مستشفى "الحامول" المركزى لمتابعة الأداء الطبى داخل المستشفى ومدى توافر الخدمات العلاجية للمرضى، والتأكد من مدى انضباط الأطباء والتزامهم بالتواجد داخل المستشفى ومدى توافر الأدوية والأجهزة الطبية.

14

شاهد أيضا

قام فريق النيابة الإدارية بغلق العيادة الخارجية لقسم "الباطنة" بالمستشفى وتشميعها بالشمع الأحمر لمنع التلوث وانتشار الفيروسات بين المرضى داخل القسم، وذلك لعدم نظافة القسم وتردى الأوضاع وسوء الرعاية والمعدات الطبية ووجود أدوية مجهولة المصدر.

12

كما كشفت معاينة النيابة الإدارية غياب الانضباط الإدارى بمستشفى الحامول، تبين انصراف 35 طبيبًا و10 ممرضات دون إذن، كما كشفت المعاينة سوء الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى، وأصدرت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارها بإقالة مدير مستشفى الحامول المركزى من منصبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا

المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا

بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا

بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا