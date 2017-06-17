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السيسي يوجه كلمة للمصريين خلال احتفال «الأوقاف» بليلة القدر

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السيسي يوجه كلمة للمصريين خلال احتفال «الأوقاف» بليلة القدر السيسي يوجه كلمة للمصريين خلال احتفال «الأوقاف» بليلة القدر

التحرير

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يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلمة للأمة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التى ستقام يوم الأربعاء القادم، حيث يكرم الرئيس عددا من حفظة القرآن الكريم.

ويحضر الاحتفالية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويلقى كلمة، كما يدير اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويلقى كلمة الوزارة، ويحضر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الاحتفالية.

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 من جانبها، وجهت وزارة الأوقاف الدعوة إلى 500 من رجال الدولة والشخصيات العامة، على رأسهم وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

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التحرير

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