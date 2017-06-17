فيديو وصور| وزير الصناعة يسلم عقود تخصيص 72 قطعة أرض بالمجان في المنيا

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سلّم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ومحافظ المنيا اللواء عصام البديوى، اليوم السبت، عددًا من عقود الأراضي الجديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، بإجمالي 72 قطعة أرض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي مساحة 276 ألف متر مربع، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية، والكيماوية، والهندسية والغزل والنسيج، والدوائية والتعدينية، ومواد البناء.

وأعلن قابيل، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 4 مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بمحافظات المنيا، وبني سويف، والفيوم، وأسوان؛ وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن المجمعات الـ4 الأولى التى تم طرحها الشهر الماضي، وشملت محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسيوط، قد قامت 4 شركات مطور صناعي بسحب 7 كراسات شروط، وجار الرد على استفساراتهم، حيث من المقرر بدء تلقى عروض الشركات خلال الشهر المقبل.

وأضاف الوزير، أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية، وبدء أعمال التخطيط والترفيق لـ4 مجمعات قبل نهاية العام الجارى، حيث تصل مساحة المجمع الواحد 300 ألف متر، ويضم 200 مصنع صغير فى كل محافظة.

رافق الوزير خلال زيارته إلى المنيا، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد المغازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وقال الوزير، إن إحداث تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الصعيد هو أحد أهم أولويات استراتيجية التنمية الصناعية التي تنفذها الوزارة حاليًا ، لافتًا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، والخاصة بمنح الأراضي الصناعية بالمجان للصعيد قد أسهمت في زيادة الطلب على الاستثمار في الأنشطة الصناعية بمحافظات الوجه القبلي.

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من جانبه أعرب عصام البديوي، محافظ المنيا، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه سيعيد إحياء المنطقة الصناعية بالمطاهرة مرة أخرى؛ ليساهم في توفير فرص عمل بتلك المصانع وتحقيق تنمية اقتصادية تسهم في حلول سريعة لعدد من التحديات والمشاكل في المحافظة.





وأوضح المحافظ، أن المصانع الجديدة تبلغ استثماراتها 880 مليون جنيه، وستوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وناشد المستثمرين العمل على استكمال كل الإجراءات، لتشغيل تلك المصانع، مؤكدا أن المحافظة ستكون جاهزة لتيسير كل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان بمحافظات الصعيد منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى 173 قطعة أرض بإجمالى مساحة 520 ألف متر مربع شملت محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، والأقصر، وأسوان ، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الشهر المقبل تسليم عقود تخصيص أراضى بالمجان بمحافظتى أسوان وبني سويف.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد مجموعة من المصانع بالمنطقة الصناعية، ومركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية.