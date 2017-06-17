مصدر بـ"أمن المنيا": "ضابط ملوي" استشهد أثناء مطاردة مع تجار مخدرات

المنيا ــ ريمون الراوي:

كشف مصدر أمني بأمن المنيا، أن الشهيد نقيب شرطة، "عمرو إبراهيم محمد عبدالعزيز، 26 عامًا"، معاون مباحث مركز ملوي، أصيب بطلق ناري توفي على إثره ، أثناء مطاردة عناصر مطلوبة أمنية في قضايا مخدرات، بمنطقة جبلية قريبة من ناحية قرية "تونة الجبل" بالظهير الصحراوي الغربي، قبالة مركز ملوي.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم ضبط أحد المتهمين، وجاري تطوير مناقشته، وتقرر توسيع دائرة الاشتباه لضبط أخر تمكن من الهرب.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير قطاع البحث الجنائي، باستشهاد الضابط "عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز، 26 عامًا" نقيب شرطة، إثر تلقيه طلقًا ناريًا.

وكشف مصدر طبي بقطاع صحة المنيا، عن أن مستشفى ملوي العام، برئاسة الدكتور عادل سعد استقبل الضابط الشاب مصابًا بطلق ناري نافذ، اخترق البطن من الناحية اليمني، وخرج من الناحية اليسري، ولفظ أنفاسه بمجرد دخول مستشفى ملوي العام.

وانتقل عدد من قيادات أمن المنيا، وعلى رأسهم اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، لمستشفى ملوي العام، لإنهاء ترتيبات تنظيم جنازة عسكرية للضابط الشهيد، وضبط المتورطين في إطلاق النيران التي أصابت الضابط .

وأخطرت نيابة مركز ملوي للتحقيق.