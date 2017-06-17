السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر الأربعاء المقبل

كتب- محمود مصطفى:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء المقبل، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر، والتي ستعقد بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

من المقرر، أن يكرم السيسي أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي عقدتها وزارة الأوقاف في شهر أبريل المقبل، بأحد فنادق القاهرة، بحسب بيان للوزارة.

ويوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال الحفل- كلمة للأمة الإسلامية، كما يتحدث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وسيحضر الحفل، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة وهيئة كبار العلماء، والسياسيين والمثقفين.