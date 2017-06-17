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القوى العاملة: تجديد 685 عقد عمل لأساتذة مصريين في 7 جامعات بالسعودية

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تجديد 685 عقد عمل لأساتذة مصريين في 7 جامعات بالسعودية

02:00 م السبت 17 يونيو 2017

القوى العاملة: تجديد 685 عقد عمل لأساتذة مصريين في 7 جامعات بالسعودية

كتبت- نورا ممدوح:

جدد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، 685 عقد عمل أستاذ جامعي في 7 جامعات بمختلف المحافظات والمناطق بالمملكة العربية ، للعام الدراسى 1438-1439، وذلك في إطار متابعة جميع فئات العمالة المصرية والحفاظ على تواجدها بسوق العمل بالخارج.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المكتب قام بتجديد 170 عقداً بجامعة أم القري، و95 بجامعة بيشة، و180 بجامعة الطائف، و110 بجامعة الملك خالد، و70 بجامعة جازان ، و60 بجامعة الملك عبد العزيز.

وقال المستشار العمالي، إنه بذلك يصل ما تم تجديده من عقود خلال أسبوعين إلي 1435 عقد عمل لأستاذ جامعي وطبيب وطبيبة ومدرس ومعلم بمراحل التعليم الابتدائي.

وأكد الأساتذة، أنه تم أنهاء إجراءات التجديد في سهولة ويسر من إدارة الجامعات.

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