مجازاة 15 مسئولًا بـ"التنظيم والطرق والإشغالات" بالجيزة
مجازاة 15 مسئولًا بـ"التنظيم والطرق والإشغالات" بالجيزة
01:55 م السبت 17 يونيو 2017
محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
كتبت- ندى الخولي:
قرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مجازاة مسئولي التنظيم بأحياء الهرم والعمرانية بالخصم من الراتب بمدد تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا لتراخيهم وإهمالهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء بنطاق أعمالهم مما أدى إلى تفاقم المخالفة.
كما قرر مجازاة مسئول الحيز العمراني بالوحدة المحلية لقرية سقارة ورئيس الوحدة المحلية بسقارة سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة البدرشين بالخصم من الراتب من 10إلى 15 يومًا، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم تفعيل دور اللجنة الثلاثية.
شملت الجزاءات مدير إدارة مشروعات الطرق بحى بولاق الدكرور سابقًا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة مما ترتب علية صرف مبالغ مالية للمقاول المختص بدون وجه حق.
وكذلك مجازاة مسئولي التنظيم بمدينة منشأه القناطر وإدارة التنظيم والإشغالات والمتابعة الميدانية بأوسيم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إغلاق مصنع شهير للأسماك المدخنة بالجيزة لوجود مخلفات فئران
-
محافظ الجيزة: استرداد 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات ومتابعة
-
الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة
-
محافظ الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ننشر تقرير البرلمان بشأن "علاوة الغلاء" لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةأخبار
-
مؤمن سليمان يوضح أسباب الهزيمة أمام الأهليرياضة
-
سيدة مصرية توثق مأساة حريق "برج لندن" خلال بث مباشر قبل اختفائهاأخبار
-
الصحة تُحذر من تناول عقار "نفسي" غير مطابق للمواصفاتأخبار
-
بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار
-
لأول مرة.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في إسرائيلأخبار