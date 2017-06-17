مجازاة 15 مسئولًا بـ"التنظيم والطرق والإشغالات" بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

قرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مجازاة مسئولي التنظيم بأحياء الهرم والعمرانية بالخصم من الراتب بمدد تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا لتراخيهم وإهمالهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء بنطاق أعمالهم مما أدى إلى تفاقم المخالفة.

كما قرر مجازاة مسئول الحيز العمراني بالوحدة المحلية لقرية سقارة ورئيس الوحدة المحلية بسقارة سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة البدرشين بالخصم من الراتب من 10إلى 15 يومًا، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم تفعيل دور اللجنة الثلاثية.

شملت الجزاءات مدير إدارة مشروعات الطرق بحى بولاق الدكرور سابقًا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة مما ترتب علية صرف مبالغ مالية للمقاول المختص بدون وجه حق.

وكذلك مجازاة مسئولي التنظيم بمدينة منشأه القناطر وإدارة التنظيم والإشغالات والمتابعة الميدانية بأوسيم.