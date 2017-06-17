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أبرزهم محمد صلاح.. 11 نجمًا على أعتاب ليفربول في «الميركاتو»

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أبرزهم محمد صلاح.. 11 نجمًا على أعتاب ليفربول في «الميركاتو» أبرزهم محمد صلاح.. 11 نجمًا على أعتاب ليفربول في «الميركاتو»

التحرير

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بعد أن نجح فريق ليفربول الإنجليزي، لحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا، للموسم المقبل، يسعى الريدز بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، لتعزيز صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يعد أولى اهتمامات المدرب الألماني.

«التحرير» تستعرض أبرز اللاعبين الذين يسعى ليفربول التعاقد معهم خلال فترة الميركاتو المقبلة.

1- محمد صلاح

محمد صلاح

بات الدولي محمد صلاح، مهاجم المصري، والذي يلعب في صفوف روما الإيطالي، أقرب من أي وقت مضى، من الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

وقدم محمد صلاح أفضل مواسمه منذ بدء مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، بعدما سجل 15 هدفًا في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وهو الرقم الذي لم يحققه في أي دوري آخر من دوريات أوروبا.

2- لوان

البرازيلي لوان

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع لوان فييرا لاعب فريق جريميو البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر لوان صاحب الـ24 عامًا أحد المواهب المميزة في البرازيل بالفترة الأخيرة، حيث يلقبه البعض بـ«رونالدينيو الجديد».

ويجيد لوان، 24 عامًا، اللعب في مراكز المهاجم الصريح والمهاجم الثاني والجناح الأيسر، ما قد يوفر العديد من الخيارات الهجومية لليفربول في الموسم المقبل، حال نجح في الحصول على خدماته.

3- دوسان تاديتش

دوسان تاديتش

يسعى الألماني يورجن كلوب، لتدعيم صفوف ليفربول من خلال التعاقد مع الصربي دوسان تاديتش، جناح نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

وقدم «تاديتش» أداء راقيًا في إنجلترا، بعد انتقاله إلى ساوثهامبتون، قادمًا من نادي تيفينتي الهولندي، في صيف 2014، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، حيث شارك مع الفريق في 121 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 31 آخريين لزملائه.

4- أوكسلاد تشامبرلين

أوكسلاد تشامبرلين

رصد ليفربول 40 مليون إسترليني لضم أليكس أوكسلاد تشامبرلين، لاعب خط وسط آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحقق تشامبرلين 3 بطولات كأس الاتحاد الإنجليزى مع الجانرز، آخرها الموسم الحالي أمام تشيلسي، كما فاز بالدرع الخيرية مرتين.

وكان أوكسلاد تشامبرلين، قد انضم إلى نادى أرسنال في 2011 قادمًا من ساوثهامبتون بصفقة بلغت 12 مليون إسترليني، ولعب 194 مباراة مع الجانرز مسجلًا 20 هدفًا، وصانعًا لـ 32 أخرى.

5- جوليان براندت

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اقترب الألماني جوليان براندت، لاعب نادي باير ليفركوزن، من الانضمام إلى صفوف ليفربول، بصفقة تبلغ 25 مليون يورو و راتب أسبوعي 90 ألف جنيه إسترليني.

جوليان براندت صاحب الـ(21 عامًا) يلعب كلاعب جناح أيسر وأيمن وأحيانًا يلعب كوسط ملعب مهاجم، وشارك براندت هذا الموسم في 40 مباراة في مختلف المسابقات أحرز خلالهم 5 اهداف و قام بصناعة 8 اهداف .

6- نابي كيتا

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يرغب كلوب، في التعاقد مع نجم لايبزيج الدولي الغيني نابي كيتا، في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويرتبط نابي كيتا مع لايبزيج بعقد يمتد لـ2022 هو الذي انتقل إلى النادي الألماني قادمًا من فريق ريدبول الآخر سالسبورج في صيف 2016 مقابل 15 مليون يورو.

ونجح كيتا في تسجيل 8 أهداف وصنع 8 آخرين خلال مشاركته 31 مباراة في موسمه الأول بالدوري الألماني.

ريان بيرتراند ساوثهامبتون

7- رافينيا ألكانتارا

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يسعى نادي ليفربول لضم البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتخرج رافينيا في أكاديمية لاماسيا قبل أن يرحل لصفوف سيلتا فيجو الإسباني على سبيل الإعارة ليعود مع لويس إنريكي في 2014 للقلعة الكتالونية.

8- زيلينسكي

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يهتم ليفربول، بالتعاقد مع زيلينسكي، لاعب نابولي، في فترة الانتقالات الحالية، حيث يراه كلوب كأحد أهم التدعيمات للموسم المقبل.

ويقدم زيلينسكي موسمًا رائعًا مع نابولي، منذ انتقاله من نادي أودينيزي في الصيف الماضي، حيث تمكن من المشاركة في 45 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلاها ستة أهداف، وصنع سبعة أهداف أخرى.

9- روبن نيفيز

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يستهدف ليفربول التعاقد مع روبن نيفيز، لاعب وسط بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

نيفيز (20 عامًا) يعتبر أحد الدعائم الأساسية لبورتو والذي توج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، بعدما قدم مستويات مبهرة جعلته على رادارات الأندية الكبرى في القارة.

10- بن جيبسون

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اهتمت إدارة ليفربول بضم مدافع ميدلسبره بن جيبسون، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعتبر بن جيبسون، أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي، حيث توج مجهوده بالانضمام إلى صفوف المنتخب الإنجليزي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 روسيا، أمام ليتوانيا للمرة الأولى، بالرغم من أنه لعب في أكثر من مناسبة لصالح منتخب شباب إنجلترا.

11- فوزي غلام

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دخل فوزي غلام، الظهير الأيسر الجزائري، ضمن قائمة خيارات ليفربول، في ظل عد اقتناع الألماني كلوب بألبرتو مورينو، الظهير الأيسر الإسباني.

وفرض لاعب منتخب الجزائر نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في أوروبا في مركز الظهير الأيسر، مما جعل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تتابعه على أمل التعاقد معه.

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التحرير

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