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ليستر سيتي يحدد سعر قياسي للتعاقد مع حارسه «شمايكل»

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ليستر سيتي يحدد سعر قياسي للتعاقد مع حارسه «شمايكل» ليستر سيتي يحدد سعر قياسي للتعاقد مع حارسه «شمايكل»

التحرير

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وضع كريج شكسبير مدرب ليستر سيتي رقمًا قياسيًا للراغبين في التعاقد مع حارس الفريق الدنماركي كاسبر شمايكل، حيث حدد قيمته بـ50 مليون إسترليني.

وتعاقد مانشستر سيتي في الميركاتو الحالي مع حارس بنفيكا إيديرسون مقابل 34,9 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى حارس في التاريخ، وهو الرقم الذي يرغب ليستر سيتي في تحطيمه مع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات شمايكل.

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ويلاحق يورجين كلوب وجوزيه مورينيو الحارس البالغ من العمر 30 عامًا منذ عدة شهور، والجدير بالذكر عقد الحارس الدنماركي مع ليستر سيتي يتبقى فيه 4 سنوات ويبلغ أجره الأسبوعي 100 ألف جنيه إسترليني.

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التحرير

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