أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«مانشيني» يطلب ضم «بيبي» من الريال

Google+ Print
«مانشيني» يطلب ضم «بيبي» من الريال «مانشيني» يطلب ضم «بيبي» من الريال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، عن رغبة روبرتو مانشيني، مدرب زينيت سان بطرسبرج الروسي بالتوقيع مع البرتغالي بيبي، مدافع ريال مدريد.

ويحاول زينيت سان بطرسبرج استغلال فرصة تواجد بيبي في روسيا للمشاركة مع منتخب البرتغال في كأس القارات، للاجتماع بوكيل أعماله والتعرف على الشروط.

شاهد أيضا

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زينيت سان بطرسبرج عرض على البرتغالي بيبي البالغ من العمر 34 عاماً عقداً لمدة موسمين مقابل راتب سنوي قدره خمسة ملايين يورو.

ويبحث بيبي عن نادٍ جديد بعد عشر سنوات قضاها في صفوف ريال مدريد الذي انتقل له في 2007 قادماً من بورتو البرتغالي الذي لعب معه منذ عام 2004.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

جولة تفقدية لـ«عبد الحفيظ» لاختيار ملعب التدريب في المغرب

بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

بأوامر «البدري».. راحة كاملة قبل الإفطار للتخلص من إجهاد سموحة

المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا

المنتخب يدرس عدم الدفع بـ«إكرامي» أمام أوغندا

بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا

بعثة الأهلي تصل مطار كازابلانكا