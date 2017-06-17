«مانشيني» يطلب ضم «بيبي» من الريال

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، عن رغبة روبرتو مانشيني، مدرب زينيت سان بطرسبرج الروسي بالتوقيع مع البرتغالي بيبي، مدافع ريال مدريد.

ويحاول زينيت سان بطرسبرج استغلال فرصة تواجد بيبي في روسيا للمشاركة مع منتخب البرتغال في كأس القارات، للاجتماع بوكيل أعماله والتعرف على الشروط.

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وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زينيت سان بطرسبرج عرض على البرتغالي بيبي البالغ من العمر 34 عاماً عقداً لمدة موسمين مقابل راتب سنوي قدره خمسة ملايين يورو.

ويبحث بيبي عن نادٍ جديد بعد عشر سنوات قضاها في صفوف ريال مدريد الذي انتقل له في 2007 قادماً من بورتو البرتغالي الذي لعب معه منذ عام 2004.