يوفنتوس يدخل صراع ضم «دوناروما».. وميلان يرغب في مبادلته بـ«رونالدو»

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أشار المدير الرياضي لنادي يوفنتوس جوسيبي ماروتا إلى وجود واجب على السيدة العجوز يحتم عليها محاولة التعاقد مع حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما إذا قرر ميلان بيعه، وذلك حسبما نقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية.

وأعرب الحارس الشاب البالغ من العمر 18 عامًأ عن رفضه تجديد تعاقده مع ميلان والذي ينتهي في صيف 2018، الأمر الذي يوجب على ميلان بيعه هذا الصيف لتفادي رحيله بالمجان العام المقبل.

ولم يتقدم يوفنتوس بعرض بعد لضم دوناروما، إلا أن المدير الرياضي أكد على استعداد إدارة النادي للتقدم بعرض في حال حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الميلان.

وأوضح ماروتا أن الأندية تواجه صعوبات كبيرة الأن للتعامل مع المواقف الصعبة الخاصة بعقود اللاعبين وخاصة الشباب، وهو الموقف الحالي الذي يعاني منه ميلان.

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وبدوره أشار المدير الرياضي لنادي ميلان ماسيمليانو ميرابيلي إلى إخباره رئيس ريال مدريد على استعداد الفريق لعقد صفقة تبادلية من خلال حصول الريال على الحارس الإيطالي نظير تعاقد الروسونيري مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وأوضح ميرابيلي أنه لم يحدث أي جديد مع دوناروما حتى تلك اللحظة، حيث يرفض ملاك النادي الموافقة على أي عروض خاصة أن الحارس لا يقدر بثمن.

وأشار المدير الرياضي لميلان أن النادي عرض على دوناروما العديد من العروض الجيدة بالنسبة لعمره، مشيرًا إلى ترحيب الإدارة لدفع 25 مليون يورو صافية له على مدار 5 سنوات.

وأضاف ميرابيلي بأن النادي سيحترم في النهاية رغبة الحارس ووكيل أعماله رايولا، مشيرًا إلى حرية كل لاعب بالقيام بما يراه مناسبًا له نافيًا نشوب أي مشاكل بين إدارة الميلان ورايولا خلال اجتماعهما يوم الخميس الماضي.