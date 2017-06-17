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حازم إمام ينفي موافقة الجبلاية على زيادة عدد اللاعبين الأجانب

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حازم إمام ينفي موافقة الجبلاية على زيادة عدد اللاعبين الأجانب حازم إمام ينفي موافقة الجبلاية على زيادة عدد اللاعبين الأجانب

التحرير

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية ترفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بالموسم الجديد، نافيًا ما تردد بشأن هذا الأمر في الأيام القليلة الماضية.

وكانت قد اشتعلت أزمة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم فرق الدوري إلى 4 لاعبين، بين مجلس الجبلاية والأندية الكبيرة التي تمسكت بالزيادة، حيث تناثرت أنباء عن موافقة المجلس على الزيادة بسبب الضغوط التي تمارسها أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي. 

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وقال الثعلب الصغير لـ «التحرير»، إن زيادة الأجانب من شأنه التأثير سلبًا في منتخب ، خاصة مع وجود نقص في بعض المراكز في مصر منها الهجوم والظهير الأيسر.

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التحرير

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