الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

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جدد مسؤلو نادي الزمالك، رغبتهم في ضم إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتسعي إدارة الزمالك لتلبية مطالب إيناسيو المدير الفني للفريق بعد اعجابه بقدرات إبراهيم حسن، كما أبدى اللاعب ترحيبه باللعب في الزمالك، ونقل رغبته إلى إدارة النادى التي تخشى من إندلاع ثورة الغضب لدى الشارع الاسمعلاوى خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وترغب إدارة الدروايش في الإبقاء علي اللاعب خوفا من الجماهير، إلى جانب تألق إبراهيم حسن في صفوف الإسماعيلي الموسم الحالي، ولفت إليه الأنظار وانضم الي منتخب المحليين.

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على جانب أخر أكد الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن ابراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق، مستمر الموسم المقبل ولن يرحل عن صفوف الدراويش.

وأضاف فارس أن اللاعب يعد من القوام الأساسى لصفوف الإسماعيلي، الذى لن يتم الاستغناء عنه خاصة أن الإدارة ترغب في بناء فريق، وتسعى لإعادة الدراويش الى سابق عهده لحصد الألقاب.