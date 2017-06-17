أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

Google+ Print
الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جدد مسؤلو نادي ، رغبتهم في ضم إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتسعي إدارة الزمالك لتلبية مطالب إيناسيو المدير الفني للفريق بعد اعجابه بقدرات إبراهيم حسن، كما أبدى اللاعب ترحيبه باللعب في الزمالك، ونقل رغبته إلى إدارة النادى التي تخشى من إندلاع ثورة الغضب لدى الشارع الاسمعلاوى خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وترغب إدارة الدروايش في الإبقاء علي اللاعب خوفا من الجماهير، إلى جانب تألق إبراهيم حسن في صفوف الإسماعيلي الموسم الحالي، ولفت إليه الأنظار وانضم الي منتخب المحليين. 

شاهد أيضا

على جانب أخر أكد الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن ابراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق، مستمر الموسم المقبل ولن يرحل عن صفوف الدراويش.

 وأضاف فارس أن اللاعب يعد من القوام الأساسى لصفوف الإسماعيلي، الذى لن يتم الاستغناء عنه خاصة أن الإدارة ترغب في بناء فريق، وتسعى لإعادة الدراويش الى سابق عهده لحصد الألقاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر

اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر

الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا

زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا

حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة

حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة