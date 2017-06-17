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مدير مستشفى الباجور العام: إجراء الآشعة المقطعية مقنن طبقًا لقرارات وزارة الصحة

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مصراوي Masrawy

مدير مستشفى الباجور العام: إجراء الآشعة المقطعية مقنن طبقًا لقرارات وزارة الصحة

01:53 م السبت 17 يونيو 2017

مدير مستشفى الباجور العام: إجراء الآشعة المقطعية مقنن طبقًا لقرارات وزارة الصحة

مستشفى الباجورالعام

المنوفية – مروة فاضل:

قال الدكتور سمير مصطفى مدير مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إن تقديم خدمة طبية متميزة يستلزم صرف مبالغ كبيرة في مقابل ضعف الميزانية المخصصة للمستشفى، مثلها مثل باقي مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه يحاول توفير الحد الأدنى لاستمرار تقديم الخدمة الطبية لعدم توقفها بحجة نقص الإمكانيات المادية.

جاء ذلك ردًا على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع إجراء أي حالات مجانية على جهاز الآشعة المقطعية.

وأوضح مدير مستشفى الباجور، أن تشغيل جهاز الآشعة المقطعية مكلف جدًا، مشيرًا إلى أن عقد الصيانة للجهاز يكلف 300 ألف جنيه سنويًا، يتم تدبيرهم بشق الأنفس، وأن تحصيل رسوم تكلفة فيلم المقطعية ضرروة حتى يمكن الاستمرار في تقديم الخدمة دون توقف.

وأضاف، أن إجراء الآشعة المقطعية مقنن طبقًا لقرارات مجلس أمناء المستشفى وتعليمات مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن تذكرة المريض مدون عليها ما إذا كانت على حساب التأمين الصحي أو نفقة الدولة أو مقابل نقدي 120 جنيهًا، وهي ثمن فيلم الآشعة في مقابل أن ثمن الآشعة المقطعية في المراكز الخاصة 400 جنيه حتى 600 جنيه في مراكز آخرى.

وأكد، أن صندوق تحسين الخدمة الطبية بمستشفى الباجور، يعاني نقصًا شديدًا بسبب قلة التبرعات المادية للمستشفى، وأنه مقتصر فقط على المبالغ المحصلة من رسوم العيادات الخارجية والآشعة المقطعية والتحاليل الطبية، مشيرًا إلى أنه ملتزم أمام المريض بتوفير كافة الخدمات الطبية.

وتابع: "لا يمكن أن نطلب من المريض الخروج لإجراء آشعة مقطعية في الخارج بسبب عطل بالجهاز لذلك نضمن استمرار الخدمة بتحصيل مقابل مادي لضمان استمرار التشغيل".

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