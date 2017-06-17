بالصور.. وزيرة الاستثمار: الاهتمام بالبعد البيئي في المناطق الصناعية الجديدة
بالصور.. وزيرة الاستثمار: الاهتمام بالبعد البيئي في المناطق الصناعية الجديدة
01:46 م السبت 17 يونيو 2017
جولة وزيرة الاستثمار والمحافظ
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، عددًا من مصانع المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.
زارت الوزيرة، يرافقها المحافظ اللواء عادل الغضبان، مشروع مصنع "براميدز" لانتاج إطارات السيارات، والذي يقام على مساحة 50 ألف متر مربع، باستثمارات 350 مليون جنيه، و يعد أول مصنع على مستوى مصر في انتاج إطارات النقل الثقيل، لتوفير 1800 فرصة عمل، ومن المنتظر حضور خبراء من ألمانيا خلال الشهر المقبل لتدريب 500 عامل.
واختتمت الوزيرة زيارتها، بزيارة مصنع "سينمار" للكيماويات، الذي بدأ في ضخ استثمارات جديدة بقيمة 280 مليون دولار خلال العام الحالي، مع زيادة 30 % في العمالة.
وأكدت وزيرة الاستثمار، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، ضرورة الإلتزام بالبعد البيئي في مشروعات المصنع، مضيفة أنها بحثت مع محافظ بورسعيد، وضع ضوابط للمنطقة الحرة، وتفعيل اللامركزية ودعم الشباب والتزام كافة المصانع بإجراءات البيئة.
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