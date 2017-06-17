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مصرع ضابط شرطة في مطاردة أمنية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع ضابط شرطة في مطاردة أمنية بالمنيا

01:42 م السبت 17 يونيو 2017

مصرع ضابط شرطة في مطاردة أمنية بالمنيا

صورة ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي ضابط شرطة برتبة نقيب مصرعه، في مطاردة مع خارجين عن القانون في منطقة صحراوية غرب مركز ملوي.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير قطاع البحث الجنائي، باستشهاد الضابط "عمرو. إ. م. ع، 26 عامًا" نقيب شرطة، إثر تلقيه طلقًا ناريًا.

وكشف مصدر طبي بقطاع صحة المنيا، عن أن مستشفى ملوي العام، برئاسة الدكتور عادل سعد استقبل الضابط الشاب مصابًا بطلق ناري نافذ، اخترق البطن من الناحية اليمنى، وخرج من الناحية اليسرى، ولفظ أنفاسه بمجرد دخول مستشفى ملوي العام.

وانتقل عدد من قيادات أمن المنيا، على رأسهم اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، لمستشفى ملوي العام، لإنهاء ترتيبات تنظيم جنازة عسكرية للضابط الشهيد، وضبط المتورطين في إطلاق النيران التي أصابت الضابط.

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