مستثمرو بورسعيد يشتكون لوزيرة الاستثمار بطء الإجراءات الحكومية
مستثمرو بورسعيد يشتكون لوزيرة الاستثمار بطء الإجراءات الحكومية
01:41 م السبت 17 يونيو 2017
مستثمرو بورسعيد يشتكون لوزيرة الاستثمار
بورسعيد - طارق الرفاعي:
عرض مستثمرون بمحافظة بورسعيد على الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، عددًا من المشكلات التي يعانون منها، تتعلق ببطء إجراءات تعامل المنطقة الحرة معهم، وتأخرها في الرد عليهم لعرضها مركزيًا في القاهرة.
كما طالب عدد من العمال بمصانع المنطقة الحرة للاستثمار، خلال اللقاء الذي عقدته الوزير مع عدد من المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ومحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومنى زوبع، رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، بحماية العمال بميثاق شرف ببنهم وبين الشركات.
من ناحيتها، طالبت الوزيرة المستثمرين بتقديم مذكرة بكل مشكلاتهم، حتى يتسنى التعامل معها سريعًا والتعامل مع أية عقبات يواجهونها، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد سهل الإجراءات للمستثمرين بشكل كامل، وسهل تقديم كل الخدمات في كل محافظة.
واستقبل محافظ بورسعيد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولة لتفقد عدد من المشروعات من بينها مصانع بالمنطقة الصناعية ومصانع للملابس بالمنطقة الحرة للاستثمار ومعرض "صنع في مصر" المقام بمول طرح البحر، وعقد لقاء مع المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
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