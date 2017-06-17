سمسار وطالب يطعنان موظفا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طعن سمسار وطالب، موظفًا بالتأمينات بكفر شكر، بسبب خلافات بين المتهمين، والمجني عليه، ووجود قضايا بينهما، رفض المجني عليه التنازل عنها، لصالحهما.

ونقل المصاب إلى مسشتفى كفر شكر العام، وألقي القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث إشارة المستشفى، بوصول "مصطفى جودة محمد علي، 25 عامًا"، موظف بالتأمينات والمعاشات، مصاب بجرح قطعي الذراع الأيمن وشريان اليد اليمني.

تم إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل اللواء علاء سليم مدير المباحث، وبسؤال المجني عليه اتهم كلًا من "محمد. أ. ع، 23 عامًا" سمسار، و"محمد. ح. م، 19 عامًا"، طالب بالاعتداء علية بالضرب، وإصابته، بسلاح أبيض "مطواة "، لوجود خلافات سابقة بينهم منظورة أمام القضاء، ورغبتهما في تنازله عنها.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان، والسلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.