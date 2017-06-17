محافظ المنيا: إنشاء 72 مصنعا لدفع عجلة الانتاج بالمحافظة
محافظ المنيا: إنشاء 72 مصنعا لدفع عجلة الانتاج بالمحافظة
01:30 م السبت 17 يونيو 2017
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، تخصيص عددًا من أراضي المنطقة الصناعية بالمجان لإقامة 72 مصنعًا لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.
وأضاف البديوي، أن إقامة تلك المصانع سيعيد إحياء منطقة المطاهرة الصناعية وهي ليست حلم المحافظ فحسب، لكنها حلم جميع أهالي المحافظة، لافتًا إلى أن تلك المصانع سوف توفر 4 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.
واستكمل محافظ المنيا: "أن الأراضي التي خصصت للمستثمرين تقدر بنحو 880 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أنه تم تسليم خطابات تخصيص لـ31 مستثمرًا أنهوا إجراءتهم ويتم تسليم 41 خطاب تخصيص آخر الفترة المقبلة عقب انتهاء المستثمرين من إنهاء إجراءتهم.
وأوصى محافظ المنيا كافة المستثمرين بسرعة العمل والبدء في تنفيذ وعمل المشروعات و المصانع خلال عام من تسليم خطابات التخصيص.
وسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خطابات تخصيص 31 قطعة أرض بالمجان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمقر ديوان عام محافظة المنيا؛ عقب إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي بالمجان تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 158 لسنة 2016 والتي توصي بتخصيص أراضي المنطقة الصناعية بالصعيد بالمجان لدفع عجلة الاستثمار.
جاء ذلك خلال زيارة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لمحافظة المنيا صباح اليوم السبت، وكان في استقباله عصام البديوي محافظ المنيا.
ومن المقرر ان الوزير سيتفقد مجموعة من المصانع بالمنطقة الصناعية، ومركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
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