الداخلية: ضبط شخصين لإتجارهما في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنوفية
الداخلية: ضبط شخصين لإتجارهما في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنوفية
01:38 م السبت 17 يونيو 2017
كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنوفية.
وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه - اليوم السبت، إن تحريات قطاع الأمن العام، ووحدة مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، أكدت قيام كل من "حسام.ي"، 24 عاما، "له معلومات جنائية"، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية (سلاح ناري وذخيرة)، وذلك إضافة إلى أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا (قتل، وخطف، ومقاومة سلطات"، و "حازم.ى"، 18 عاما، مقيمان بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية، وخزينة لذات السلاح، و15 طلقة لذات العيار، و4 قطع أحجام مختلفة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي).
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
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