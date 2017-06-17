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المفوض الأوروبي للاقتصاد يطالب ميركل بالتصدي لترامب في قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

المفوض الأوروبي للاقتصاد يطالب ميركل بالتصدي لترامب في قمة العشرين

01:49 م السبت 17 يونيو 2017

المفوض الأوروبي للاقتصاد يطالب ميركل بالتصدي لترامب في قمة العشرين

ميركل وترامب

برلين- (د ب أ):

توقع بيير موسكوفيسي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أن تشهد قمة الدول الصناعية العشرين، التي ستنعقد يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في مدينة هامبورج الألمانية، خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد .

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم السبت، قال موسكوفيسي إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سيتعين عليها في هذه القمة أن تظهر "قوة القيادة والوضوح والطموح حتى تحقق هذه القمة النجاح"، وأضاف الفرنسي أن على ميركل أن تتصدى لترامب.

وأعرب موسكوفيسي عن رفضه لانتقادات ترامب لألمانيا، لكنه قال في الوقت نفسه إن :" قوة الاقتصاد الألماني تؤدي بالتأكيد إلى اختلالات في الميزان التجاري مع دول أخرى، لكن ألمانيا لا تمثل مشكلة للعالم".

وفي هذا السياق، قال موسكوفيسي إن ترامب ليس له الحق في الحديث عن ألمانيا بمثل هذه الطريقة التي يتحدث بها، وأكد أن "ترامب يتعين عليه أن يحترم شركاءه في المحادثات".

كان ترامب انتقد ألمانيا بقوة بعد عودته من زيارة أوروبا نهاية مايو الماضي حيث ذكر أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا كبيرا مع ألمانيا، وأضاف أن ألمانيا تدفع أقل من اللازم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والجيش، وكتب ترامب على تويتر أن هذا الموقف " سيء للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وسيتغير".

كانت ميركل قالت في أعقاب تصريحات ترامب إن أوروبا اصبحت لا يمكنها الاعتماد بشكل مطلق على الولايات المتحدة.

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