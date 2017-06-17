بوتين: من المبكر الحديث عن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة
بوتين: من المبكر الحديث عن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة
01:43 م السبت 17 يونيو 2017
موسكو- (د ب ا):
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت إنه من المبكر الحديث عن رد روسيا المحتملة على العقوبات الأمريكية الجديدة.
وأضاف بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية، أن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى حدوث حالة من الارتباك في روسيا، ومتوقعا أن تتسبب في حدوث تعقيدات في العلاقات الروسية الأمريكية، دون أن تؤدي إلى انهيارها.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت يوم الأربعاء الماضي، على فرض عقوبات جديدة بحق روسيا، بسبب تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.
وتشمل العقوبات الجديدة، إجراءات عقابية إضافية ضد صناعات الدفاع والتعدين والشحن والسكك الحديدية الروسية، وتقيد التعامل مع البنوك وشركات الطاقة في موسكو.
ويتعين على مجلس النواب أن يوافق على مشروع القانون قبل أن يحال إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمصادقة عليه.
من جانبه، شدد البيت الأبيض على أنه ملتزم بنظام العقوبات الحالية على روسيا ووصفها بأنها الأنسب لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة، وقال إنها ستظل قائمة حتى تجد روسيا حلا للوضع في أوكرانيا.
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