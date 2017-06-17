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وزير الخارجية يوجه الشكر لنظيره اليوناني على رعايتهم مصالح المصريين في قطر

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يوجه الشكر لنظيره اليوناني على رعايتهم مصالح المصريين في قطر

01:33 م السبت 17 يونيو 2017

وزير الخارجية يوجه الشكر لنظيره اليوناني على رعايتهم مصالح المصريين في قطر

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (مصراوي):

وجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، الشكر لنظيره اليوناني على استجابته لطلب بأن تتولى أثينا رعاية مصالح المصريين في قطر.

وارتفع العلم اليوناني -أمس الجمعة- على مبنى السفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد الاتفاق رسميًا بين القاهرة وأثينا على تمثيل الأخيرة لمصر في قطر، وفقًا لموقع صحيفة "ekathimerini" اليونانية.

وقالت الخارجية اليونانية -في بيان لها الخميس الماضي- إنه وبعد مفاوضات، تم التوقيع على اتقاف بين اليونان ومصر على تمثيل الأولى للثانية في قطر من خلال السفارة اليونانية بالدوحة.

وذكر البيان أن التمثيل يشمل الأمور الدبلوماسية والإدارية والقنصلية. وقطعت مصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة يوم الاثنين في الخامس من الشهر الجاري مع دول والإمارات والبحرين، حيث اتهموا الدوحة بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران وزعزعة استقرار المنطقة.

كما أصدرت الدول الأربعة قائمة تضم 59 شخصًا و12 كيانًا مشيرين إلى أن الخطوة جاءت فى ضوء التزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.

وأضاف البيان الصادر يوم الخميس، 6 يونيو، أن القرار جاء نتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات فى الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم او ايواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

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