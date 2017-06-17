نائب رئيس "دعم مصر" عن "تيران وصنافير": ليس كل ما يعرف يُقال

كتب- أحمد علي:

أكد عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما حدث خلال الأسبوع الماضي خلال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود، كان مشهدًا عبثيا بامتياز- على حد وصفه- حيث كانت هناك مصادرة على حق البرلمان في المناقشة بلجنته التشريعية، واعتراض على حقها الأصيل، لافتًا إلى أن المشهد الأكثر عبثا هو ما حدث وقت التصويت على الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي.

وقال غلاب- في بيان له، الأحد: "كانت قاعة البرلمان أشبه بساحة حرب، فريق يوحي للشعب بأنه وحده امتلك صكوك الوطنية، وأنه لن يفرط فى الأرض، ووصفوا الآخرين المؤيدين للاتفاقية بالخيانة والعمالة".

وأضاف :"ليس كل ما يعرف يُقال، وأننا أدرى بمصالح البلاد.. موافقتنا على اتفاقية تعيين الحدود جاءت بعد جلسات استماع عديدة من الخارجية والجيش ورجال القانون وغيرهم، وأننا واقفنا على ذلك بعد اطلاعنا على الوثائق التى تؤكد هذا الحق، و إيمانا بصدق كل من عرض هذه الوثائق".

وتابع نائب رئيس دعم مصر، "ما يهمنا هو مصلحة مصر وليس مصالح أفراد، وذلك بالرغم من أنه كانت هناك محاولات عديدة بإقناع النواب بالاستناد إلى حكم القضاء برغم عدم اختصاصه، وحين فشلوا في ذلك ذهبوا إلى ضرورة طرح الاتفاقية في استفتاء شعبي، ولم يكن ذلك غرضهم، بل أن الغرض كان تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة".