الداخلية: إعادة طالب مُختطف وضبط المتهمين دون دفع الفدية بقنا

كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن قنا؛ من تحرير شخص من أيدي خاطفيه وضبطهم.

وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إن مركز شرطة الوقف، بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغًا من المواطن "إسماعيل.إ"، 61 عاما، يفيد بتغيب نجله المواطن "يسري.إ"، 23 سنة، مقيمان بدائرة مركز قنا، عن العودة للمنزل حال عودته من المزرعة الخاصة به والكائنة بدائرة مركز الوقف مستقلاً سيارته.

وأضاف البيان، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ح"، 28 عامًا، عاطل، و "أبو الحمد.ح"، 23 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية (شقيق الأول)، و"ناجح.م"، 25 عاما، مقيمين جميعًا بدائرة مركز دشنا بمديرية أمن قنا، حيث قاموا باختطاف المواطن سالف الذكر من مزرعة والده وحجزه والسيارة المُشار إليها نظير الحصول على مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

وأوضح البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة الأول (بندقية آلية، 2 خزينة بداخلهما عدد من الطلقات)، وضُبط بحوزة الثاني (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه) وتم ضبط السيارة، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.