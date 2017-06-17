جل "مرسي" يتهم شباب بالاعتداء عليه في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تقدم أحمد محمد مرسي، طبيب بشري، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم السبت، ببلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، يتهم فيه صاحب "ناصبة شاي" وعدد من الشباب، بالاعتداء عليه بالضرب والسب أمام قصر ثقافة الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أسامة العزازي، مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا من "أحمد محمد محمد مرسي العياط" 36 عامًا، طبيب بشري بمستشفى الأحرار، مُقيم بدائرة القسم، يتهم فيه صاحب "ناصبة شاي" بناحية قصر ثقافة الزقازيق وعدد من الشباب، بالاعتداء عليه.

وأشار مُقدم البلاغ، إلى أن صاحب "ناصبة الشاي" وعدد من الشباب، لا يعرف أسمائهم، تعدوا عليه بالضرب والسب أثناء مروره أمام قصر الثقافة، لافتًا إلى عدم وجود أي صلة له بهم من قبل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4103 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتجمع عشرات الشباب، أمام بوابة قصر ثقافة الزقازيق بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة؛ لانهاء استعداداتهم لتنفيذ إحدى المسرحيات، وتصادف مرور نجل الرئيس الأسبق، حيث أنه يمتلك شقة في نفس الشارع.

ونشبت مشادة كلامية بين أحد الشباب ونجل الرئيس الأسبق، تطورت إلى قيام الأخير بتهديدهم بأن والده سيخرج من السجن ويقوم بسجنهم وإعدامهم جميعًا، فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليه بالضرب وسكب الشاي المغلي تجاهه.