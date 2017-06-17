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عامل يطعن نقاشا بسبب "حساب المشاريب" في القليوبية

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مصراوي Masrawy

عامل يطعن نقاشا بسبب "حساب المشاريب" في القليوبية

01:19 م السبت 17 يونيو 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب نقاش، بجرح نافذ بالصدر، بعد أن طعنه عامل عدة طعنات، عندما توجه صاحب المقهى لطلب الحساب منه، قابله الزبون بسيل من الشتائم والألفاظ النابية، ما دفع أحد زبائن المقهى لفض الاشتباك، ويطالبه بدفع الحساب، فكان جزاءه أن أخرج المتهم مطواة من طيات ملابسه، وطعنه عدة طعنات، وعندما حاول الهرب، قام الأهالي بالامساك به، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى طوخ في محاولة لإسعافه ومنها إلى مستشفى جامعة بنها وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم احمد كمال، رئيس مباحث مركز طوخ، إخطاراً من المستشفى بوصول "أيمن. ع، 31 عامًا"، نقاش، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله لمستشفى جامعة بنها لسؤ حالته.

تم إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل على الفور العميد حسام الحسيني مفتش المباحث، وبسؤال المجني عليه قال إنه أثناء جلوسه على أحد المقاهي بقرية تابعه لمركز طوخ، فوجئ بقيام المدعو "ط. م. ط، 22 عامًا"، عامل، والسابق اتهامه في 9 قضايا سرقة بإثارة الفوضى والشغب داخل المقهى، وتناول المشروبات، دون دفع الحساب، وأثناء معاتبته على ذلك، اعتدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحيازته محدثًا ما به من إصابات، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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