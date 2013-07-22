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استئصال حصوة من أمعاء مريض عمره خمسة وأربعون عاما

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استئصال حصوة من أمعاء مريض عمره خمسة وأربعون عاما استئصال حصوة من أمعاء مريض عمره خمسة وأربعون عاما

أجرى الدكتور جمال عميرة، أستاذ جراحة اﻷورام جراحة نادرة للمريض "م.ر" (75 سنة) الذى كان يعانى من آلام حادة بالبطن، وتبين من اﻷشعة المقطعية وجود جسم غريب داخل اﻷمعاء الدقيقة أدى إلى انسداد معوى، وقد تبين أثناء الجراحة وجود التهاب بيريتونى حاد فى البطن والحوض ووجود حصوة كبيرة أعلى اﻷمعاء الدقيقة، وثقب فى منتصف اﻷمعاء، وقد تم استخراج الحصوة بعد تحريكها من خلال التقب الموجود فى اﻷمعاء وتم رتق اﻷمعاء.

وأكد عميرة أن مصدر الحصوة هى الحوصلة المرارية وأبعادها هى 5×4×2 سم، وقد تحركت من المرارة إلى اﻷمعاء، حيث أدت إلى انسداد وثقب اﻷمعاء وقد تماثل المريض للشفاء.

والجدير بالذكر أن الجراحة اشترك بها عدد كبير من الأطباء فى الجراحة الدكتور أحمد زكريا والدكتور محمد أبو فطيرة.
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