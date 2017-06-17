بمساعدة الأهالي.. الأمن يضبط منزلا "سىء السمعة" في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتعاون مع الأهالي، منزلًا "سىء السمعة" بمنطقة أرض التين بالخانكة، عقب أن لاحظ الأهالي تردد عدد من النسوة والرجال من الغرباء عن المنطقة على المنزل في أوقات متأخرة من الليل، حتى ضاق الأهالي ذرعًا، فقرروا أن يقتحموا الشقة، قبل أن يبلغوا الأجهزة الأمنية، وصاحب الشقة الذي تبين أنه كان على علم بما يدور فيها.

البداية كانت عندما أبلغ عدد من الأهالي، المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بأن مجموعة منهم، ضبطت رجلًا وامرأة عاريين، في وضع مخل داخل شقة، فتم إبلاع اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، وانتقال العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي.

المفاجأة أن الشقة ملك عامل، ويؤجرها لراغبي المتعه بالتليفون، حيث يتصل به الزبون، فيرسل له صاحب الشقه المفتاح، وفي نفس الوقت يرسل الزبون المقابل المالي له، ثم يتوجه الزبون، للشقة في وقت متأخر من الليل ويمارسان الرذيلة حتى طلوع الفجر ويخرجان سويًا.

وكاد الأهالي أن يفتكوا بهم، إلا أنهم قرروا إبلاغ الأجهزة الأمنية، وعندما حضرت قوة أمنية بقيادة العقيد عبدالله جلال، وجدوا رجلًا في الثلاثين من عمره، يدعى "خ. ع"، وربة منزل 50 عامًا عاريان تمامًا يماراسان الرذيلة، وتبين أن الأخيرة من القاهرة، وأنها على علاقة بالأول ويترددان على الشقة، لممارسة الرذيلة وأن صاحب الشقة على علم بذلك.

وبمواجهة المتهمين، قررا أنهما على علاقة قديمة، حيث كان الأول يقيم بجوار الثانية بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وأنه اتصل بها اليوم، واتفقا على مقابلتها، لممارة الرذيلة سويًا، وتم تحرير محضر لهما وتولت النيابه التحقيق.